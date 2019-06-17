الجيش الوطني يلقي القبض على مرتزقة في صفوف قوات الوفاق (فيديو)

تمكنت أمس قوات الكتيبة 140 مشاة بالجيش الوطني الليبي من القبض على عناصر مرتزقة من قوات أسامة الجويلي التابع لحكومة الوفاق في بوابة البيب مدخل الأصابع الشمالي.

وقالت قناة “ليبيا الحدث” في “فيديو” بثته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: هذه عينة من العناصر المرتزقة التي جلبتها قوات أسامة جويلي لمحاربة القوات المسلحة العربية الليبي خلال اليومين الآخرين بمحاور طريق المطار والرملة والطويشة.

ويقول المرتزقة المقبوض عليهم في مقطع الفيديو إن قوات أسامة جويلي جلبتهم بالقوة إلى محاور القتال لمحاربة القوات المسلحة العربية الليبية.

المصدر/ روز اليوسف,