ارتفاع في درجات الحرارة في ليبيا

أعلن موقع طقس ليبيا توقعاته للحالة الجوية التي تضمنت تراجع موجة الحر التي تأثرت بها أغلب مناطق البلاد لنحو أسبوع.

وأضاف الموقع في نشرته لحالة الطقس أن رياح شمالية بحرية ستهب على طول السواحل ليبقى الطقس صيفيا في معظم المناطق ويبقى تأثير الكتل الصحراوية الحارة على مناطق وسط وجنوب ليبيا.

وأكد الموقع أن درجات الحرارة في الشمال الغربي الشرقي والخليج تتراوح بين الـ24 والـ31 درجة مئوية وقد تصل إلى 38 درجة في الدواخل فيما تكون الرطوبة النسبية مرتفعة والطقس صيفيا لاسيما في أوقات الظهيرة.

وأضاف الموقع أن مناطق الوسط والجنوب تشهد أجواء صيفية وحارة مع استمرار وصول كتل الهواء الصحراوية فيما تترواح درجات الحرارة ما بين الـ38 والـ42 درجة مئوية وتصل إلى 44 درجة في غدامس والحمادة الحمراء فيما تصل في وقت لاحق إلى 45 درجة في الجفرة والحمادة لتتحرك هذه الموجة شرقا خلال الأيام القليلة المقبلة.

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