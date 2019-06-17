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بحث سبل إيواء النازحين في طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت لجنة الطوارئ المنبثقة عن حكومة الوفاق اجتماعها الدوري مع لجنة النازحين أمس الأحد لمناقشة كيفية تنفيذ قرار رئاسي الوفاق بشأن تخصيص قيمة مالية للشروع في صيانة مراكز استقبال وإيواء النازحين على أن يتم ذلك بشكل عاجل لتوفير أماكن مناسبة لهم في مناطق عدة بالعاصمة.

وتناول اجتماع اللجنة الخطوات الواجب اتخاذها لمعالجة أزمة انقطاع التيار الكهربائي بالتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء لتحقيق زيادة الإنتاج في الطاقة، على أن يتم توزيع الأحمال بشكل متعادل على المناطق، كما تم التأكيد على استكمال صيانة الأبراج المتضررة نتيجة الاشتباكات التي تشهدها المدينة  .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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