بحث سبل إيواء النازحين في طرابلس

عقدت لجنة الطوارئ المنبثقة عن حكومة الوفاق اجتماعها الدوري مع لجنة النازحين أمس الأحد لمناقشة كيفية تنفيذ قرار رئاسي الوفاق بشأن تخصيص قيمة مالية للشروع في صيانة مراكز استقبال وإيواء النازحين على أن يتم ذلك بشكل عاجل لتوفير أماكن مناسبة لهم في مناطق عدة بالعاصمة.

وتناول اجتماع اللجنة الخطوات الواجب اتخاذها لمعالجة أزمة انقطاع التيار الكهربائي بالتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء لتحقيق زيادة الإنتاج في الطاقة، على أن يتم توزيع الأحمال بشكل متعادل على المناطق، كما تم التأكيد على استكمال صيانة الأبراج المتضررة نتيجة الاشتباكات التي تشهدها المدينة .

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