الشّركة العامة للكهرباء في طرابلس تستنكر الاعتداءات المتكررة على مناوبين بالمحطات

طرابلس 17 يونيو 2019 (وال)- استنكرت الشركة العامة للكهرباء بطرابلس اليوم الإثنين، الاعتداءات المتكررة على مناوبين بمحطات التحويل 220 / 30 ك. ف، من قبل بعض المواطنين الخارجين عن القانون في عدد من المناطق.

وذكرت الشركة – عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك – أنّ آخر اعتداءٍ كان يوم أمس الأحد، حيث قام أحد المواطنين بالاعتداء على أحد مناوبين بمحطة تحويل سوق الجمعة 11/30/220 ك ف، أثناء تأدية العمل المكلف به، من أجل المحافظة على سلامة واستقرار الشبكة الكهربائية، وذلك عند قيامه بضربه أمام أعين الناس، احتجاجاً على برنامج طرح الأحمال.

وأعربت الشركة – في بيانها قائلة : “في الوقت الذي تأسف فيه الشركة العامة للكهرباء، إعادة مثل هذه الاعتداءات المتكررة على موظفيها، فإنها تود إعلام السادة المواطنين، أن تكرار مثل هذه الأعمال غير المسؤولة، ستتسبب في إقفال المحطات، لعدم قدرة المشغلين على الدخول إليها؛ نتيجة الاعتداءات المتكررة عليهم”.

وقالت الشركة العامة للكهرباء إنها تأمل من كافة الجهات المعنية وذات العلاقة، ببذل المزيد من الجهود للحد من ظاهرة الاعتداءات على محطات الكهرباء، وعدم التعدي عليها بأي شكل من الأشكال حفاظًا على استقرار الشبكة العامة للكهرباء من الانهيار.

يُشار إلى أن هناك مجموعة مسلحة، كانت قد اقتحمت محطة الرياضية جهد 11/30 ك. في يوم السبت الماضي، وقاموا بإطلاق أعيرة نارية عشوائية على أبواب المحطة، رافضين برنامج طرح الأحمال، مما نجم عنه بث الرعب والفزع لدى العاملين بالمحطة، الأمر الذي اضطر على إثرها المناوبين مغادرة المحطة في ذلك اليوم. (وال – طرابلس ) ر س/ ر ت

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