المجلس البلدي سوق الجمعة يحمل شركة الكهرباء تبعات تفاقم انقطاع الكهرباء

حمل المجلس البلدي لبلدية سوق الجمعة، الشركة العامة للكهرباء، تبعات أزمة انقطاع الكهرباء المتفاقمة.

وقال المجلس البلدي إن المواطن لم ير تحسنا في أداء الشبكة، في ظل إعلان الشركة عن صيانة وحدات الشبكة، واعتدال درجات الحرارة، وعدم رؤية أي تحسن في أداء الشبكة رغم توقف الأنشطة الاقتصادية في جنوب العاصمة، ونزوح السكان من عدد من المناطق بها.

ودعا المجلس البلدي سوق الجمعة، المجلس الرئاسي، إلى اتخاذ إجراءات حيال هذه المشكلة، ومراجعة ما تم إنفاقه من أموال دون الوصول إلى حل جذري، وتبيان الحقائق للمواطنين، مبديا شكوكه في أن قطع الكهرباء يأتي للتضييق على المواطنين لأسباب سياسية بحسب المجلس .

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