 الاعتداء على عامل في محطة سوق الجمعة احتجاجا على طرح الأحمال 

طرابلس-العنوان

تعرض أحد العاملين في محطة تحويل الكهرباء بسوق الجمعة في طرابلس، أمس الأحد، للاعتداء من مواطن؛ احتجاجا على برنامج طرح الأحمال.

و بحسب بيان نشر على صفحة الشركة العامة للكهرباء على “فيسبوك” استنكرت الشركة الاعتداءات المتكررة على العاملين في محطات التحويل، محذرة من أن تلك الأعمال ستتسبب في إقفال المحطات لعدم قدرة المشغلين على الدخول إليها.

وطالبت الشركة الجهات المعنية بالتصدي لهذه الاعتداءات، من أجل الحفاظ على استقرار الشبكة العامة للكهرباء من الانهيار.

يشار إلى أن مجموعة مسلحة اقتحمت محطة كهرباء الرياضية، السبت الماضي، وأطلقوا أعيرة نارية عشوائية على أبواب المحطة؛ رفضًا لبرنامج طرح الأحمال؛ ما اضطر العاملين إلى مغادرة المحطة.

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