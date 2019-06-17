اعتداء بالضرب على موظفي شركة الكهرباء

تعرض أحد العاملين المناوبين في محطة تحويل سوق الجمعة 11/30/220 كيلوفولت إلى الاعتداء عليه ليل الأحد أثناء تأديته العمل المكلف به من أجل المحافظة على سلامة واستقرار الشبكة الكهربائية وذلك بضربه أمام أعين الناس احتجاجاً على برنامج طرح الأحمال.

واستنكرت الشركة العامة للكهرباء وبشدة الاعتداءات المتكررة على مناوبي محطات التحويل 220 / 30 كيلو فولت من قبل بعض المواطنين الخارجين عن القانون بحسب وصف الشركة في عدد من المناطق .

و في وقت سابق قامت مجموعة مسلحة باقتحام محطة الرياضية جهد 11/30 كيلو فولت يوم السبت الماضي حيث قاموا بإطلاق أعيرة نارية عشوائية على أبواب المحطة تعبيرا عن احتجاجهم ورفضهم لبرنامج طرح الأحمال ما تسبب في بث الرعب والفزع لدى العاملين بالمحطة وأسفر ذلك عن مغادرة المحطة في ذلك اليوم.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن تكرار مثل هذه الاعتداءات على موظفيها قد يتسبب في توقف المحطة عن العمل لتعذر وصول المشغلين إليها نتيجة الاعتداءات المتكررة عليهم .

كما طالبت الشركة العامة للكهرباء كافة الجهات المعنية وذات العلاقة ببذل المزيد من الجهود للحد من ظاهرة الاعتداءات على محطات الكهرباء وعدم التعدي عليها بأي شكل من الأشكال للحفاظ على استقرار الشبكة العامة للكهرباء من الانهيار .

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