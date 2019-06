مستجدات الوضع الأمني في طرابلس على أجندة «باشاغا» والسفير الإيطالي

المتوسط:

اسـتقبل وزيـر الـداخلية الـمفوض لحكومة الوفاق الوطني، فـتحي بـاشاغا، الـيوم الإثنين، الـسفير الإيـطالي لـدي لـيبيـا، جـوزيبي بـوتشيني.

وخلال اللقاء، الـذي عـقد بـمقر وزارة الـداخلية بـطرابلس بـحث آخـر مـستجدات الـوضع الأمـني وتـداعيات أحداث طـرابلس والـعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وكما تم التطرق إلى عدد من ملفات التعاون الأمني بين البلدين وخاصةً ملف الهجرة غير الشرعية والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في مكافحة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير أنَّ حكومة الوفاق الوطني تسعي للسلام والتوافق وبناء الدولة الديمقراطية، مؤكداً أننا مستعدون للحوار مع القوي الوطنية وجميع المكونات الاجتماعية في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن المبادرة التي طرحها السراج، تعتبر خطوة إيجابية بشأن إيجاد حل جدري للأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد بصفة عامة وطرابلس بصفة خاصة.

من جهته، جدَّد السفير الإيطالي، عن موقف بلاده الرافض لأحداث طرابلس، أن لا حل عسكري للأزمة الليبية.

