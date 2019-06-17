اللواء المنصوري: تحرير سرت ليس واردا بل هو أكيد

قال آمر غرفة عمليات أجدابيا، التابعة للقوات المسلحة، اللواء فوزي المنصوري، إن إمكانية قرب فتح محور جديد نحو سرت تحتاج نوعا من السرية، ولا يمكن الإفصاح عنها، مضيفا أنه لا يستطيع أن يؤكد ذلك أو ينفيه، مشيرا إلى أن الأمور ستتضح في القريب العاجل.

وأوضح المنصوري في تصريح لموقع العين الإخبارية، أمس، أن جميع الطرق المؤدية إلى نصر الجيش سيتم اتخاذها، سواء بدخول سرت، أو كوبري السدادة، أو مصراتة نفسها.

وأشار اللواء المنصوري إلى أن القوات المسلحة ستعمل على تحرير التراب الليبي بالكامل، وأن أي مكان لا يخضع لسلطة القوات المسلحة سيتم الدخول إليه، وأن تحرير سرت ليس واردا بل هو أكيد، حسب قوله.

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