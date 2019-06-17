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الثني يفتتح أقساما مؤقتة لمستشفى الجمهورية بمركز بنغازي الطبي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

افتتح رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، أمس، أقسام أمراض الباطنة للرجال والنساء، بمقر مستشفى الجمهورية المؤقت، داخل أبراج مركز بنغازي الطبي.

وحضر مراسم الافتتاح كل من وزير الصحة، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، إضافة إلى مديرة مستشفى الجمهورية، ومدير مركز بنغازي الطبي، وعدد من الأطقم الطبية والطبية المساعدة.

حيث شدد رئيس الحكومة على ضرورة الإسراع في الانتهاء من مشروع صيانة وإنشاءات مستشفى الجمهورية في مقره بوسط المدينة، في المدة المقررة بثلاثين شهرا كحد أقصى، مشيرا إلى أن مشاريع التطوير وإعادة الإعمار لا تستهدف معالم المدينة بقدر خدمة أهلها الخدمة الأمثل.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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