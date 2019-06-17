رحلة استثنائية لمطار أوباري

وصلت إلى مطار أوباري المدني طائرة ركاب قادمة من طرابلس في خطوة لاستئناف الرحلات الجوية بين المدينتين .

وهبطت طائرة الركاب سي آر جي والتي تحمل اسم “أوباري”، على مدرج المطار وعلى متنها أكثر من 69 راكبًا قادمة من العاصمة كرحلة أولى بعد توقف لأكثر من عام إثر حدوث مشاكل فنية فى المطار

وقال أحد الواصلين من ركاب الطائرة أن هذه الخطوة المهمة كونها توفر الوقت والجهد للمسافرين لاسيما المرضى وكبار السن الذين يعانون الأمرين من الرحلات عبر الطرق البرية حيث المسافات الطويلة الشاقة عند السفر إلى الشمال الغربي والعاصمة.

و يعرقل عمل الرحلات الجوية إلى المطار تهالك الوصلة التي تربط مهبط المطار بصالة الركاب، غير أن رأي بعض المسافرين كان بمكوث الطائرة بعد هبوطها على المدرج وتوفير حافلة لنقل المسافرين كحل مؤقت دون اللجوء إلى إيقاف الرحلة.

وعلى الرغم من جاهزية المطار لاستقبال الرحلات الجوية من برج المراقبة إلى صالة المسافرين وتهيئة المهبط وتأمنيه على مدار اليوم إلا أن الرحلات لم تجدول بشكل رسمي لتنهي معاناة المواطنين ، وتأتي هذه البادرة كرحلة استثنائية سيرتها الخطوط الجوية إلى حين الانتهاء من صيانة المطار بشكل كلي.

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