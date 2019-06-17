شركة الكهرباء تستنكر الاعتداء على أحد مناوبي محطة التحويل بسوق الجمعة

استنكرت الشركة العامة للكهرباء، الاعتداء بالضرب على أحد مناوبي محطة التحويل مئتين وعشرين كيلو فولت بمنطقة سوق الجمعة، من قبل أحد المواطنين، احتجاجا على برنامج طرح الأحمال.

وقالت إدارة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء، إن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه الذي يستهدف محطات التحويل، معبرة عن أسفها لتكرار هذه الأعمال غير المسؤولة التي تتسبب في إقفال المحطات، لعدم قدرة المشغلين على الدخول نتيجة الاعتداءات عليهم .

وطالبت الشركة من كافة الجهات المعنية وذات العلاقة، ببذل المزيد من الجهود للحد من ظاهرة الاعتداءات على المحطات، للحفاظ على استقرار الشبكة من الانهيار .

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