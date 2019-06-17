بلدية بنغازي تبحث مشاكل وصعوبات التي تواجه سوق الحديقة والعرب

بنغازي 17 يونيو 2019 (وال)- عقد وكيل ديوان بلدية بنغازي ناصر الأوجلي صباح اليوم الأثنين، اجتماعًا موسعًا لمناقشة البناء القائم بسوق العرب، وعودة الحركة التجارية بصورة كاملة بسوق الحديقة.

هذا وقد حضر الاجتماع الذي عقد بديوان البلدية، عضو المجلس التسييري أحمد الطيرة، ورئيس وأعضاء اللجنة التسييرية لمنطقة الصابري، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات العمّالية، ومندوبي عن جهاز تشغيل واستثمار حدائق ومنتزهات بنغازي، وجهاز الحرس البلدي، ومركز شرطة الصابري، والتجار بسوق العرب وسوق الحديقة.

وتركز الاجتماع الذي حضره أيضًا مدير إدارة الأسواق بديوان البلدية فرج أوريث، ورئيس وحدة الحرس البلدي بديوان البلدية وليد العقوري، ومقرر الاجتماع مدير مكتب شؤون وكيل ديوان البلدية محمد المهدوي، على المشاكل والصعوبات التي تُعيق سيّر العمل في هذه الأسواق، وتذليل الصعوبات أمام حركة الأسواق. (وال- بنغازي) ر ت

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