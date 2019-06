قال السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن رينولدز ، أنه ” يتفق مع رأي البعثة الأممية التي رحبت بمبادرة رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج”.

وأكمل رينولدز ، في تغريدة له على تويتر اليوم الأثنين ، أننا ” نرحب بأي مبادرة شاملة تهدف لإعادة بدء الحوار و إزالة الإنقسامات”.

وأضاف السفير البريطاني لدى ليبيا ، أنه ” لا يوجد حل عسكري في ليبيا “.

