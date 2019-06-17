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“الخارجية الإيطالية”: ندعم مبادرة “السراج” بقناعة لهذا السبب

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أعلنت الحكومة الايطالية عن دعمها لمبادرة رئيس وزراء حكومة الوفاق ، فائز السراج لعقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية.

وقالت الخارجية في روما، عبر تغريدة أمس الاحد “أكد الوزير (إينزو) موافيرو على أن إيطاليا تدعم بقناعة التحرك التصالحي في ليبيا للمبعوث الاممي غسان سلامة لصالح مبادرة المؤتمر الوطني التي أعلنها الرئيس السراج”.

 

وأضافت وزارة الخارجية الإيطالية، أن ” الدعم من أجل استئناف المفاوضات لتحقيق الاستقرار في البلاد”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • ليبيا فيها مجلس نواب يمثل الشعب الليبى وجيش وطنى مكلف من نواب الشعب فهل تقبل الحكومة الايطالية ان نتجاهل البرلمان الايطالى ونشجع المافيا ضد الجيش الايطالى لتسيطر على روما وندعوا لمؤتمر جامع للاحزاب اليمينية المتطرفة لا اعتقد انه يوجد فى ايطاليا عاقل يقبل ذلك وعليكم احترام ارادة الشعب الليبى الذى رفض منح الثقة لشنابو فاسد السراق ولن يقبل الشعب الليبى عودة الاحتلال الايطالى والبريطانى بالوكالة من خلال فرض امعة ارهابى لنشر الفوضى ومحاربة الجيش الوطنى جيش الكرامة المدافع عن سيادة البلاد واحفاد عمر المختار لن يسمحوا لكم ايها الاشرار فمبادرة السراج تصلح لوزير خارية ايطاليا اينزو ليمسح بها …. بعد قضاء حاجته

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