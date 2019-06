“الخارجية الإيطالية”: ندعم مبادرة “السراج” بقناعة لهذا السبب

أعلنت الحكومة الايطالية عن دعمها لمبادرة رئيس وزراء حكومة الوفاق ، فائز السراج لعقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية.

وقالت الخارجية في روما، عبر تغريدة أمس الاحد “أكد الوزير (إينزو) موافيرو على أن إيطاليا تدعم بقناعة التحرك التصالحي في ليبيا للمبعوث الاممي غسان سلامة لصالح مبادرة المؤتمر الوطني التي أعلنها الرئيس السراج”.

وأضافت وزارة الخارجية الإيطالية، أن ” الدعم من أجل استئناف المفاوضات لتحقيق الاستقرار في البلاد”.

