زيارة تفقدية لكليات بجامعة الزنتان

قام وكيل الشؤون العلمية بجامعة الزنتان بجولة على الكليات والأقسام الداخلية بباطن الجبل والجوش وذلك لمتابعة سير الامتحانات والوقوف على الصيانات والاقسام الداخلية وما تعانيه من مختنقات، وأشار وكيل الجامعة إلى أن العمل جار لمعالجة ما يمكن إصلاحه بالأقسام الداخلية التي تعاني الكثير حسب قوله.

ورافق الوكيل أثناء زيارته مديرمكتب الإسكان الطلابي ومدير إدارة المشروعات ومديرإدارة الحرس الجامعي.

و شملت الجولة كلية الآداب والعلوم في منطقة “بدر” حيث زاروا القسم الداخلي المتهالك الذي يعاني الكثير ولعلّ من أبرزها مياه الصرف الصحي لدورات المياه التي تسربت مياهها إلى غرف النوم الخاصة بالطالبات كما ناشدت الطالبات بالقسم الداخلي “بدر” المسؤولين لمعالجة هذه المشكلة والاهتمام بالنظافة بشكل عام.

وشملت الجولة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بـ”تيجي” والتي تشهد صيانات وتقسيمات جديدة بالمكاتب الداخلية بالكلية، حيث يعاني العاملون بكلية الاقتصاد تيجي من قلة في أعضاء الحرس الجامعي رغم مطالبتهم المستمرة من إدارة الجامعة وحل مشكلة الطباعة بالكلية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية