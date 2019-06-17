“الرقابة على الأغذية”: عينات “دلاع” سرت سليمة

قال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الاثنين، إن نتائج تحاليل عينات البطيخ “الدلاع” المحالة من مسؤول الشؤون الزراعية والحيوانية في سرت، أظهرت أنها مطابقة للمواصفات المعتمدة.

وأضاف المركز في خطاب موجه إلى مسؤول الشؤون الزراعية والحيوانية بسرت، أن تلك النتائج تم التوصل إليها وفق إمكانيات المختبر المتاحة، داعيا إلى إحالة نتائج التحاليل التي تمت على الحالات المصابة لتحديد مصدر الإصابة.

وكانت العديد من الحسابات في موقع “فيسبوك” تداولت، قبل نحو أسبوع، تصريحا للدكتور حسين الكاسح يقول فيه إنه استقبل 27 حالة تعاني من الإسهال والحرارة جراء تناول “دلاع” معالج بالكيماوي في سرت.

وسارع عميد بلدية سرت مختار المعداني، بنفي ذلك، وقال بذلك الوقت إن الموضوع ما يزال قيد الرصد والمتابعة وسيتم التأكد منه بعد إجراء التحاليل اللازمة عن طريق المراكز المتخصصة.

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