المجلس التسييري لبلدية جالو يبارك انتصارات الجيش وتقدمه في طرابلس

جالو-العنوان

بارك رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية جالو، اليوم الاثنين، انتصارات القوات المسلحة بالمنطقة الغربية وتقدمهم الملحوظ وتمديرهم فلول وبقايا تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة والإخوان المفلسين بحسب وصف البيان.

وقال بيان المجلس الذي أطلعت عليه العنوان “يطيب لنا ويشرفنا أن نرفع أسمى آيات النصر والتقدير والاعتزاز للقائد البطل المشير أركان حرب خليفه بالقاسم حفتر ورفاقه من ضباط وضباط صف وجنود وقوة مساندة وكافة الوطنيين الأحرار على أرض هذا الوطن وخارجه راجيين الله سبحانه وتعالى أن يكلل سعيهم بالنصر المبين”.

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