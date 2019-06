“داخلية الوفاق” تعلن استلام 20 مركبة آلية جديدة لتأمين طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق 20 مركبة آلية جديدة والتي تم استكمال تجهيزها وطلائها لتكون جاهزةً للدخول في العمل الميداني.

وقات الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين، أن مديرية أمن طرابلس كانت قد استلمت عدد 14 مركبة, وعدد3 مركبات خصصت لإدارة شؤون المرور والتراخيص, و3 مركبات لمديرية أمن مصراته.

وأوضحت الوزارة، أن “هذه الخطوة للرفع من قدرات الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة لأداء الواجب الأمني المنوط بها وللحفاظ على الأمن والاستقرار داخل البلاد”.

