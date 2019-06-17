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المستشار الإعلامي لرئيس النواب : مبادرة السراج مرفوضة

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_طبرق

رفض المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي المبادرة التي أعلن عنها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، واصفا إياها بالهزيلة، كونها لم تدع الأطراف الوطنية من الجيش الوطني ومجلس النواب وقادة القبائل.

وأضاف المريمي في تصريحات صحفية أن مبادرة السراج استفزت الجيش الوطني ومجلس النواب، وأنها مبادرة تخدم بالأساس تنظيم الإخوان، مشيرا إلى أن السراج أظهر انحيازا واضحا للطرف الذي يقف في صفه من المليشيات والجماعات الإرهابية، التي قال إن الجيش سيستمر في محاربتهم حتى اجتثاثهم من المشهد.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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