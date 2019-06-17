هدية : لا حوار مع المليشيات والمجموعات الإرهابية والإجرامية في طرابلس

قال عضو مجلس النواب، زايد هدية، إن تحرك قوات الجيش نحو العاصمة جاء وفقا لمطالب شعبية، وقوانين تكفل مكافحة الإرهاب.

وشدد هدية على ضرورة عدم وقف القتال مع المليشيات والمجموعات الإرهابية وقياداتهم المصنفة على قوائم لدى المجتمع الدولي، بحسب ما نقل موقع العين الإخبارية عن هدية. وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لا وجود لحل سياسي إلا بعد تحرير العاصمة من قبضة المليشيات الإجرامية، وستكون هناك مصالحة وطنية شاملة تقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كافة الأطياف الليبية، وتخدم مصالحهم.

هدية أضاف أن السراج يحاول خلط الأوراق، ويسعى لبقاء حكومته التي تعد جزءا من الأزمة الراهنة ، فضلا عن محاولته الالتفاف على دور مجلس النواب الذي يمثل الشرعية الوحيدة في البلاد، وذلك عبر طرحه مبادرة تتضمن بندا يدعو لتشكيل لجنة قانونية لصياغة أي تشريعات للاستحقاقات الانتخابية، وهو أمر يخص البرلمان حصرا بحسب ما نقل الموقع.

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