اجتمع رئيس وأعضاء فريق رصد انتهاكات حقوق الإنسان بوزارة العدل بحكومة الوفاق اليوم الاثنين بمقر الوزارة، بحضور وكيل الوزارة لشؤون حقوق الإنسان خالد أبو صلاح الحسناوي، لمناقشة الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد .

وطالب وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان من فريق رصد الانتهاكات بتقديم تقرير اسبوعي بما قام به الفريق من أعمال وما توصل إليه من نتائج ومقترحات وتوصيات بالخصوص .

