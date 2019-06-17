مكتب الشؤون الزراعية بمدينة سرت محصول البطيخ خالي من المواد الضارة

أخبار ليبيا 24- خاص

أعلنت مكتب الشؤون الزراعية والحيوانية بمدينة سرت اليوم الإثنين أن التحاليل التي أجريت على محصول فاكهة البطيخ أثبتت أنه صحي وخالي من المواد الضارة.

المكتب قال إن تحاليل المعادن على الإنتاج الزراعي وخاصة محصول البطيخ نظيفة مؤكدة أنها تنتظر إحالة التقرير بشكل كتابي خلال الساعات القادمة.

وكانت أنباء ترددت عن تسمم محصول البطيخ في مزارع مدينة سرت نتيجة إضافة بعض المواد السامة أثناء زراعته من أجل الكسب السريع فقام مكتب الشؤون الزراعية والحيوانية بمدينة سرت رفقة مكتب الحرس البلدى للمدينة بأخذ عينات من إنتاج البطيخ وإرسالها إلى “مركز الرقابة على الأغذية” لفحصها والتأكد من خلوها من المواد الضارة وسلامتها من الناحية الصحية.

وكان مكتب الشؤون الزراعية والحيوانية قد قام الأربعاء الماضي رفقة مكتب الحرس البلدى للمدينة بأخذ عينات من إنتاج محصول فاكهة البطيخ (الدلاع).

يشار إلى أن شائعات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تسمم محصول البطيخ “الدلاع” في مزارع مدينة سرت نتيجة إضافة بعض المواد السامة أثناء زراعته من أجل الكسب السريع غير المشروع.

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