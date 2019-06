أكد رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية العجيلي البريني، أنّ المجلس يسعى لعقد المؤتمر ” الجامع ” في إحدى المدن التي تم تحريرها من الإرهاب وسطوة الميليشيات.

وأضاف البريني خلال مؤتمر القوى الوطنية الليبية الذي أقيم اليوم الاثنين في القاهرة دعم القبائل في ليبيا لقوات الجيش في حربه على الإرهاب والحفاظ على وحدة ليبيا.

