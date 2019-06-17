القوات المسلحة تلقي القبض على مرتزقة في صفوف قوات الوفاق

طرابلس 17 يونيو 2019 (وال) – تمكن عناصر الكتيبة 140 مشاة بالقوات المسلحة العربية الليبية من القبض على عناصر مرتزقة من جنسيات إفريقية مختلفة تابعة لقوات المدعو أسامة الجويلي التابع لحكومة الوفاق في بوابة البيب مدخل الأصابع الشمالي.

ونشرت الكتيبة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك مقطع فيديو أوضحت فيه أفراد من العناصر المرتزقة التي جلبتها قوات أسامة جويلي لمحاربة القوات المسلحة العربية خلال اليومين الآخرين بمحاور طريق المطار والرملة والطويشة.

ويقول المرتزقة المقبوض عليهم في مقطع الفيديو إن قوات أسامة جويلي جلبتهم بالقوة إلى محاور القتال لمحاربة القوات المسلحة العربية الليبية. (وال – طرابلس) ع ع

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