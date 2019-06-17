منح الإذن لبلدية بنغازي للتعاقد مع شركة ليد للاستشارات

العنوان_بنغازي

بحث رئيس الحكومة الليبية المؤقتة “عبد الله الثني” الأحد لجنة إعادة الاستقرار للمدينة محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي منح اللجنة الإذن لبلدية بنغازي بالتعاقد مع شركة ليد للاستشارات لتنفيذ مشروع دراسات المخطط العام والتوسعات المستقبلية لحاضرة بنغازي.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها تقرير لجنة الإشراف والمتابعة رقم 9 لسنة 2019 ميلادي عن تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها وسير عملها.

وأعطي “الثني” تعليماته بضرورة الإسراع في تحديد سقف وجدول زمني لتنفيذ المشروعات المعتمدة بالميزانية التقديرية للجنة.

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