أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليبيا، أن ممثلين عن كل من اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسفارات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أعربوا عن دعمهم لانتخابات المجالس البلدية في ليبيا.

وأوضح البرنامج أن ممثلي المجتمع الدولي ناقشوا آليات عمل البلديات وبرامجها المستقبلية.

