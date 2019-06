رئيس البرلمان: من المستحيل تنظيم لقاء بين ” حفتر” و ” السراج”

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن ” بعض قوى المجتمع الدولي مسؤولية عدم إجراء الانتخابات في ليبيا”.

وأضاف صالح ، في تصريحات مع صحيفة ” الشرق الأوسط” ، أن ” دعم قطر وتركيا للميليشيات في طرابلس، أخّر حسم معارك الجيش لتحرير العاصمة”.

وأكمل صالح، أنه “من المستحيل تنظيم لقاء بين قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج”.

وقال صالح، إنه “يجب عدم العودة إلى اتفاق الصخيرات لتجاوز الأزمة الراهنة”.

