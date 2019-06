الجيش يضبط مرتزقة يحاربون مع قوات “الوفاق”

المتوسط

ألقى عناصر الكتيبة 140 مشاة بالجيش القبض على عناصر مرتزقة من جنسيات إفريقية مختلفة تحارب مع قوات أسامة الجويلي التابع لحكومة الوفاق في بوابة البيب مدخل الأصابع الشمالي.

وأوضحت الكتيبة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن قوات أسامة الجويلي قام باستجلابهم بالقوة وإرغامهم على القتال ضد الجيش.

وأشار مقطع فيديو نشرته الكتيبة أن هؤلاء العناصر حاربوا قوات الجيش خلال اليومين الماضيين بمحاور طريق المطار والرملة والطويشة.

