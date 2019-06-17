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بدء الكشف الطبي على 115 حاج في بني وليد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

المتوسط

بدأت اليوم الاثنين إجراءات الكشف الطبي لحجاج بيت الله الحرام في بلدية بني وليد، وذلك للاطمئنان على صحتهم قبل مغادرتهم للأراضي المقدسة.

وأوضح المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية للمدينة، أنه سيتم الكشف الطبي على 115 حاج في المدينة، وسيتم إعطاء الحجاج جرعات وقائية من بعض الأمراض كالانفلونزا الموسمية وغيرها من الأمراض.

وأكد مدير الخدمات الصحية أن تقديم الخدمات الصحية للحجاج يعد من أهم أولويات مكتب الرعاية الصحية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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