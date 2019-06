أعلنت هيئة السلامة الوطنية، اليوم الاثنين، عن انتشال جثة مجهولة الهوية من ماجن بأحد المنازل بمنطقة طريق المطار بالقرب من كوبري الفروسية بطرابلس.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن عملية انتشال الجثة تمت تحت إمرة ضابط خفر المحرقة طرابلس مراد جمعة، مشيرة إلى أنه تم تسليم الجثة للجهات المعنية.

