اللواء الحاسي يتفقد محاور القتال بمنطقة القربولي والمناطق المحيطة بها

أخبار ليبيا 24 – خاص

تفقد آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية اللواء عبدالسلام الحاسي رفقة آمر اللواء التاسع محاور القتال بمنطقة القربولي والمناطق المحيطة بها .

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي أن الحاسي قام اليوم الإثنين خلال زيارته بدراسة تضاريس وجغرافية الأرض ورسم الخطط العسكرية لتجنب وقوع الأضرار في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على سلامة الأمنين .

وتخوض القوات المسلحة العربية الليبية منذ شهر أبريل الماضي اشتباكات مع التشكيلات المسلحة المسيطرة على طرابلس وضواحيها أدت بحسب منظمة الصحة العالمية إلى سقوط 653 قتيلاً ، بينهم 41 مدنياً، و 3547 جريحًا، من بينهم 126 مدنًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24