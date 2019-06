قال اللواء صالح رجب وزير الداخلية الليبي الأسبق، أن تركيا وقطر تهربان السلاح إلى الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة في ليبيا.

وأضاف رجب ، أن الأمم المتحدة على مدار التاريخ لم تتمكن من حل مشكلة شعب في أي دولة .

وأكمل رجب، أن الشعب الليبي لا يعترف بمبادرة فائز السراج الفاقد للشرعية رغم محاولات الأمم المتحدة للترويج لها .

