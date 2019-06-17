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الحرس البلدي غدامس.. “عين ساهرة” على صحة المواطن

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رغم انقطاع التيار الكهربائي بالمدينة وارتفاع درجة الحرارة ووصولها إلى أكثر من 46 درجة مئوية، لم يتوارَ رجال مركز الحرس البلدي غدامس في مساعيهم للحفاظ على صحة المواطن والمستهلك.

وبمناسبة الجمع الشهري الذي يندرج ضمن الخطة السنوية للمركز، انطلقت دوريات تفتشية على المحال التجارية والغذائية ومحلات القصابين وكذلك الورش وبعض الفنادق.

ونظرا لقلة الإمكانيات ونقص المركبات، استعان أعوان الحرس البلدي خلال جولتهم بسيارات الشرطة وسياراتهم الخاصة لتأدية المهام الموكلة إليهم بضبظ بعض المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري وإنذار بعض التجار وأصحاب المحلات لمخالفتهم القوانين والطرق الصحيحة لتخزين وحفظ المواد وخاصة بموسم الصيف.

ويبقى ضباط وأعوان مركز الحرس البلدي غدامس “العين الساهرة” للمحافظة على سلامة المواطن رغم  نقص الإمكانيات وقلة الأسلحة والمركبات والمواد الضرورية للعمل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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