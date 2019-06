المتوسط

بحث فريق من وزارة التعليم بحكومة الوفاق، مع رئيس الوكالة الامريكية للتنمية والتطوير USAID السيد (أندرو سباتين)، اليوم الاثنين، وضع رؤية استراتيجية لتطوير أداء الوزارة وتحسين جودة التعليم في ليبيا.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه الورشة تعد المرحلة الثانية من مشروع إعداد الرؤية الاستراتيجية للوزارة.

ولفتت الوزارة إلى أن رؤيتها الاستراتيجية تتضمن تطوير مستوى أداء العمل وبناء القدرات، وتحسين جودة التعليم، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية، والرفع من كفاءة العاملين بالقطاع وتحفيزهم ماديا ومعنويا.

جاء ذلك في ورشة عمل عقدت بتونس بحضور عدد من المستشارين ومديري الإدارات والمكاتب التابعة للوزارة، وبمشاركة مستشار الموارد البشرية بالوكالة “اندرو سندون” ومستشارة الشؤون المالية و الميزانيات “ناييدا هرونيدا” و مستشار التخطيط الاستراتيجي و الجودة “مارك وال”.

The post “تعليم الوفاق” تبحث وضع رؤيتها الاستراتيجية مع وكالة USAID appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية