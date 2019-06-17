اخبار ليبيا الان

اللواء عبد السلام الحاسي يتفقد محاور القتال في طرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_طرابلس

تفقد آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية اللواء عبدالسلام الحاسي رفقة آمر اللواء التاسع محاور القتال بمنطقة القربولي والمناطق المحيطة بها .

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي أن الحاسي قام اليوم الإثنين خلال زيارته بدراسة تضاريس وجغرافية الأرض ورسم الخطط العسكرية لتجنب وقوع الأضرار في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على سلامة الأمنين .

وتخوض القوات المسلحة العربية الليبية منذ شهر أبريل الماضي اشتباكات مع التشكيلات المسلحة المسيطرة على طرابلس وضواحيها أدت بحسب منظمة الصحة العالمية إلى سقوط  653 قتيلاً ، بينهم 41 مدنياً، و 3547 جريحًا، من بينهم 126 مدنًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك