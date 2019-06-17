السعيدي: خطاب السراج دليل قاطع على خسارته للمعركة العسكرية في طرابلس

ليبيا – وصف عضو مجلس النواب علي السعيدي أمس الأحد خطاب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بأن القوات التابعة له لن تتراجع في معركتها بطرابلس بـ”خطبة الوداع”، مشيراً إلى أن السراج لم يعد يملك من أمره شيء وهو عسكرياً خاسر للمعركة.

السعيدي أكد في تصريح لوكالة “سبوتنيك” على أن خطاب فائز السراج لم يكن بمستوى رجل دولة بالمطلق وأصبح وأضح بأنه لا يملك من أمره شيء، مشيراً إلى أن السراج يدرك جيداً أن الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر يسعى من خلال عملياته العسكرية لإنهاء الفوضى وتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعات المسلحة والإرهابية.

وأضاف أن خطاب السراج دليل قاطع على خسارته للمعركة العسكرية في طرابلس باعتباره داعماً للإرهاب والملشيات المسلحة وهو خاسراً عسكريا ويريد أن يبين ويشغل العالم بأنه رجل للسلام لكنه راعياً للإرهاب.

وقال: “ليس هناك طاولة للحوار بالمطلق سنوات الحوار قد انتهت والآن آن الأوان لإنهاء هذه الأزمة، مؤكدا أن الجيش مستمر لتطهير العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات المسلحة ولن يتراجع عن هدفه.

أما حول زيارة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لجمهورية مصر ولقائه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي علق عضو مجلس النواب إن زيارة المستشار صالح إلى القاهرة كانت زيارة ناجحة بامتياز، مشيراً إلى أن دولة مصر داعم حقيقي لشعب ليبيا وكذلك احترامها للإعلان الدستوري الليبي.

ونوّه إلى أن الطرفان أكدا على التمسك بالإعلان الدستوري الليبي وكذلك دعم الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر.

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