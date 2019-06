قام آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية اللواء عبدالسلام الحاسي رفقة آمر اللواء التاسع بجولة تفقدية لمحاور القتال بمنطقة القربولي والمناطق المحيطة بها .

وأكدت غرفة الإعلام الحربي، أن الحاسي قام بدراسة تضاريس وجغرافية الأرض ورسم الخطط العسكرية لتجنب وقوع الأضرار في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على سلامة المواطنين.

