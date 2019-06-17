صحيفة إيطالية تكشف استخدام مليشيا البيدجا لزورق يتبع حرس السواحل

كشفت صحيفة أفينيري الإيطالية، عن صور تم التقاطها من الجو، توضح استخدام الزورق تليل، التابع لجهاز حرس السواحل من قبل مجموعة مسلحة من مدينة الزاوية، تتبع المدعو البيدجا، المطلوب دوليا.

وأظهرت الصور التي نشرتها الصحيفة قيام عناصر المجموعة بتفكيك واستعادة محرك أحد قوارب الهجرة غير القانونية، مشيرة إلى أن المنظمة قامت في ذات الوقت بإنقاذ أكثر من خمسين مهاجرا غير قانوني قبالة سواحل المدينة، يعتقد أنهم كانوا على متن ذات القارب.

وذكرت صحيفة أفينيري الإيطالية أن عبدالرحمن ميلاد، المدعو البيدجا، متورط بنقل المهاجرين غير القانونيين إلى أوروبا، والاتجار بالبشر، وتهريب الوقود، وفقا لقرار عقوبات صادر عن مجلس الأمن الدولي العام الماضي.

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