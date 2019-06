الشؤون الاجتماعية تؤكد ضرورة إعداد قاعدة بيانات عن ناوحي طرابلس

المتوسط

ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق فاضي منصور الشافعي، اليوم الاثنين، وضع الأسر النازحة نتيجة الاشتباكات الواقعة جنوب طرابلس، مؤكدة ضرورة العمل على استقبال النازحين وإعداد قاعدة بيانات صحيحة وتفصيلية عنهم.

وأشارت الشافعي خلال الاجتماع الذي عقد بقاعة صندوق التضامن الاجتماع بطرابلس بحضور وكيل الوزارة محسن بوسنينه، ورؤساء فروع الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الغربية، إلى أهمية التنسيق بين فروع الشؤون الاجتماعية والبلديات فيما يخص النازحين.

وبحث المجتمعون أوضاع الأسر النازحة وحلحلة الإشكاليات التي تواجه بعض الفروع وآلية توزيع الإعانات والسلال الغذائية.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أعداد الأسر النازحة جراء الاشتباكات بلغت حوالى 16 الف أسرة نازحة استضيفت خارج مراكز الإيواء وحوالى 1100 أسرة نازحة نزلت في مراكز الإيواء الموزعة على 46 مركز إيواء ببلديات طرابلس والمنطقة الغربية.

