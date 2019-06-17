قرار تعليم الوفاق بشأن استمرار الدراسة

ايوان ليبيا – وكالات :

أصدر وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل قرارا يقضي باستمرار الدراسة بشكل اعتيادي في كل مراقبات التعليم التي أجرت الامتحانات النصفية لسنوات النقل واختبارات الفترة الثانية لطلبة الشهادة الإعدادية والثانوية.

ويقضي القرار رقم 610 لسنة 2019 بمنح الإذن “لمراقبي التعليم بإجراء الامتحانات النصفية من عدمها لسنوات النقل واختبارات الفترة الثانية لطلبة الشهادتين وفقا لظروف كل مراقبة تعليمية على أن تكون الامتحانات خلال اليوم الدراسي مع استمرار الدراسة بشكل طبيعي”.

وبحسب القرار فإنه في حال “عدم إجراء الامتحانات النصفية لسنوات النقل واختبارات الفترة الثانية للشهادتين فإن الامتحانات النهائية لسنوات النقل تكون على أساس الدرجة الكبرى ومضاعفة نتيجة الفترة الأولى لطلبة الشهادتين”.

ويقضي القرار بأن تتقدم “كل مراقبات التعليم بإجراء الامتحانات النهائية لسنوات النقل وفق المواعيد المحددة بالقرار رقم 473 لسنة 2019 بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة النقل والشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2018 -2019.

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