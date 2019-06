أعلنت السفارة الكندية لدى ليبيا ترحيبها بمبادرة رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج.

وقالت السفارة الكندية، في بيان لها اليوم الاثنين، إن ” المبادرة جاءت لحل النزاع من خلال الوسائل السلمية ، بحيث يمكن للشعب الليبي التمتع بالسلام والاستقرار والازدهار”.

وأضافت السفارة، أن الطريقة الوحيدة لحل النزاع خلال حوار شامل.

