باشاغا يعلن موقفه من مبادرة السراج

اعتبر وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الاثنين، المبادرة التي طرحها رئيس المجلس الرئاسي فائزالسراج، خطوة إيجابية بشأن إيجاد حل جذري للأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد بصفة عامة وطرابلس بصفة خاصة.

وجاءت تصريحات باشاغا خلال لقاء جمعه بالسفير الإيطالي لدي ليبيا جـوزيبي بوتشيني، ناقشا فيه آخر مستجدات الوضع الأمني وتداعيات المعارك جنوب العاصمة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما تم مناقشة عدد من ملفات التعاون الأمني بين البلدين خاصةً ملف الهجرة غير القانونية والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية التابعة لداخلية الوفاق في مكافحة هذه الظاهرة.

وقدّم السراج الأحد مبادرة لحل الأزمة الليبية تتلخص في عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، وخارطة طريق للمرحلة المقبلة مع اعتماد قاعدة دستورية مناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية عام 2019، وتفعيل الإدارة اللامركزية.

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