مشايخ إجدابيا : رفع الغطاء الاجتماعي عن هؤلاء

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن حكماء ومشايخ مدينة إجدابيا، اليوم الإثنين، رفعهم الغطاء الاجتماعي عن المتعدين على خطوط منظومة النهر الصناعي، وفق بيان نشرته الصفحة الرسمية لجهاز وتنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وزار الوفد موقع إجدابيا بالنهر الصناعي، مؤكدين في حديثهم إلى المسؤولين عن الموقع، حرصهم على استمرار الإمداد المائي إلى كافة المدن الليبية.

يذكر أن الكثير من المدن مثل مصراتة وسرت، عانت شحًّا حادًّا في المياه، خلال الأسابيع الماضية، بسبب تعديات المواطنين على المشاريع الزراعية الخاصة بالنهر الصناعي، وتوصيل المياه إلى مزارعهم بطريقة غير شرعية.

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