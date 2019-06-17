الإخوان المسلمون يشيدون بمبادرة السراج ومواجهته للقوات المسلحة عسكرياً

ليبيا – أعرب محمد صوان رئيس حزب العدالة و البناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة جماعة إرهابية من قبل البرلمان عن ترحيبه بالمبادرة التي أعلن عنها رئيس الرئاسي فائز السراج، معتبراً انها جاءت في ظروف صعبة وفي وقت أدرك فيه من وصفهم بـ”داعمو عدوان حفتر وميليشياته” قبل غيرهم أن العدوان قد فشل.

صوان يرى وفقاً لتدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” أن مبادرة السراج تدل على الرغبة الحقيقية في حقن الدماء والخروج بالبلاد من أزمتها والسير بها إلى الاستقرار.

وتابع مضيفاً :” لقد استطاع السراج من خلال المبادرة فتح المجال لاستئناف المسار السياسي أمام كل الأطراف الليبية وهي فرصة لقطع الطريق أمام العابثين بدماء الأبرياء وبمصلحة الوطن ومقدراته تحت حجج واهية، إننا نثمن في نفس الوقت إعلانه بوضوح تمسكه بمسؤولياته السياسية المناطة به بحكم مركزه كرئيس للدولة الليبية وذلك بالحفاظ على مدنية الدولة وعلى مواجهة العدوان والتصدي لكل محاولات نشر الفوضى على الجبهتين جبهة استمرار التصدي ودحر العدوان ومشروع العسكرة وجبهة دحر الإرهاب”.



ودعا صوان كل الأطراف الى التعاطي الإيجابي مع ما طرح وتفويت الفرصة على من وصفهم بـ” المغامرين بدماء أبناء الوطن الواحد ” بالإضافة لدعوته بشكل خاص كل من انخدع بهذا “المشروع” إلى تغليب مصلحة الوطن، معتبراً انه بات واضحاً ومكشوفاً أمام الجميع نوايا من تحرك بعض الدول وفقاً لمصالحها الضيقة وتستغل طموحاته الجامحة في الوصول للحكم حسب زعمه.

رئيس حزب العدالة والبناء قال إن هذه الدول تتخفى لأجل ذلك بإثارة بعض النعرات الجهوية أو القبلية تارة وتصوير الصراع على أنه صراع على الثروة أو صراع بين توجهات سياسية أو ضد الإرهاب تارات أخرى فقد انكشف أخيراً المستور أمام الجميع وكشر المشروع العسكري الانقلابي الاستبدادي عن وجهه القبيح على حد تعبيره.

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