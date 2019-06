التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، ظهر اليوم الاثنين أمر المنطقة العسكرية الوسطى التابع لقوات حكومة الوفاق اللواء” محمد الحداد”.

وناقش الطرفان الوضع العسكري وسير العمليات في كل محاور القتال بضواحي العاصمة.

وأكد اللواء “الحداد”، على أن القوات تخوض معارك وفق الخطط العسكرية الموضوعة، وتحقق تقدماً في كل المحاور.

