تواصل الاعتداء على مناوبي محطات التّوزيع بالشّركة العامة للكهرباء بطرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

استنكرت الشركة العامة للكهرباء بطرابلس بشدة، مشكلة الاعتداءات المتكرّرة على مناوبي محطّات التّحويل من قبل بعض المواطنين الخارجين عن القانون في عدد من المناطق.

وأشارت الشّركة إلى أن أحد المواطنين قام ليلة الأحد بالاعتداء على أحد مناوبي محطة تحويل سوق الجمعة 11/30/220 ك. ف، أثناء تأدية العمل المكلف به؛ من أجل المحافظة على سلامة واستقرار الشبكة الكهربائية، وذلك بضربه أمام أعين الناس، احتجاجاً على برنامج طرح الأحمال.

وأوضحت الشركة – عبر حسابها الخاص على فيسبوك – أن مجموعة مسلحة اقتحمت محطة الرياضية جهد 11/30 ك. ف يوم السبت الماضي، وقاموا بإطلاق أعيرة نارية عشوائية، على أبواب المحطة رافضين برنامج طرح الأحمال مما نجم عنه بث الرعب والفزع لدى العاملين بالمحطة، الأمر الذي اضطر على أثره المناوبون مغادرة المحطة في ذلك اليوم .

ونبهت الشركة المواطنين، أن تكرار مثل هذه الأعمال غير المسؤولة سوف تتسبب في إقفال المحطات؛ لعدم قدرة المشغلين على الدخول إليها؛ نتيجة الاعتداءات المتكررة عليهم.

ووجهت الشركة العامة للكهرباء نداءً، إلى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة، لذل مزيد من الجهود للحد من ظاهرة الاعتداءات، على محطات الكهرباء وعدم التعدي عليها، بأي شكل من الأشكال للحفاظ على استقرار الشبكة العامة للكهرباء من الانهيار.

الجدير بالذكر أن الشركة العامة للكهرباء، تعمل في ظروف استثنائية وتعاني من نقص معدات الصيانة وعدم قدرة محطاتها على تغطية العجز في الشبكة ،الذي لم تجد له الحكومات المتعاقبة حلًّا، علما بأنها أبرمت عدة عقود لتوريد معدات شابتها تهم فساد ،لم يقدم على إثرها أي مسؤول للقضاء، ويصل طرح الأحمال للكهرباء إلى تسع ساعات وما فوق لبعض المناطق، بينما رفضت بعض المدن والمناطق أن يتم طرح الأحمال عليها بالقوة، في ظل سيطرة المليشيات المسلحة.

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