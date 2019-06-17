وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أثناء محاكمته

القاهرة 17 يونيو 2019 (وال) – أفاد التليفزيون المصري، في نبأ عاجل منذ قليل، بوفاة الرئيس المعزول محمد مرسي عيسى العياط؛ أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر اليوم الإثنين.

وأضاف التليفزيون المصري، أن مرسي أصيب بالإغماء وتوفي بعد رفع الجلسة وتم نقل جثمانه إلى المستشفى.

وقال التلفزيون إن مرسي طلب الكلمة خلال الجلسة وسمحت له المحكمة بذلك .

وأمضى مرسي عامًا واحدًا في حكم مصر، وأعلن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع وقائدا للجيش عزله في الثالث من يوليو عام 2013 وسط احتجاجات حاشدة ضد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.

وبعد عزله ألقي القبض على أغلب قيادات الجماعة وآلاف من أعضائها ومؤيديها وقدموا للمحاكمة.

وكان مرسي أستاذ جامعي يقضي أحكاما نهائية بالسجن مدتها نحو 48 عاما . (وال – القاهرة) س خ / ع ع

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