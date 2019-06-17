ملتقى القوى الوطنية بالقاهرة يدعم عمليات الجيش في طرابلس

العنوان_القاهرة

افتتح، اليوم الاثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، مؤتمر “لقاء القوى الوطنية الليبية لدعم جهود القوات المسلحة الليبية في الحرب ضد الإرهاب والمليشيات”، والتأكيد على وضع تصورات لما بعد عملية طرابلس.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “سبوتنيك”، اليوم الاثنين، إن أكثر من 200 شخصية من وزراء وقيادات من مؤتمر القبائل وأعضاء البرلمان شاركوا المؤتمر اليوم.

من ناحيته قال المستشار رمزي الرميح، عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إن تجمع القوى الوطنية اليوم بالقاهرة يؤكد على الرفض القاطع لمبادرة “السراج”، ودعم استمرار عملية “تحرير طرابلس” حتى تطهير المدينة من الكتائب والمليشيات.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى “سبوتنيك”، اليوم الاثنين، أن المؤتمر يناقش دور القوات المسلحة الليبية في تهيئة الأوضاع والظروف لقيام دولة مدنية.

كما يؤكد على أنه لا حوار مع الكتائب والمليشيات وجماعة الإخوان في ليبيا، وأن الحسم الأمني هو الطريق الوحيد الآن في ليبيا.

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