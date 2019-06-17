اللواء المنفور:الأسلحة والذخيرة التي دمرها الجيش بتاجوراء قيمتها 200 مليون دينار

العنوان_طرابلس

أكد قائد غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش اللواء محمد المنفور تدمير أسلحة وذخيرة في منطقة تاجوراء تقدر بنحو 200 مليون دينار وذلك خلال ضربة جوية دقيقة وجهها سلاح الجو إلى أحد أكبر المخازن أمس الأول.

المنفور قال في تصريحات عبر الهاتف لصحيفة “الاتحاد” الإماراتي أمس الأحد إن سلاح الجو دمر أسلحة تركية تم نقلها من مدينة مصراتة إلى منطقة تاجوراء وذلك بعد تتبع عملية نقل شحنة الأسلحة والذخائر بدقة.

ولفت المنفور إلى أن استهداف مخازن الذخيرة يأتي نتيجة استطلاع وعمل استخباراتي مكثف ودقيق لأيام عدة أعقبه تنفيذ سلاح الجو للضربات بعد تحليل المعطيات.

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